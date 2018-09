Chinesische Wissenschaftler warnen vor gefährlichen Asteroiden

Abwehrmaßnahmen

Demnach sei moderne Weltraumtechnologie in der Lage, die Erde vor Bedrohungen zu schützen. „Wir könnten einen Propeller auf einem potenziell gefährlichen Asteroiden landen“, so der Wissenschaftler. Anschließend sei nur eine „geringe Kraft“ notwendig, um ihn aus seiner Umlaufbahn zu bringen und eventuell ein Aufeinandertreffen mit der Erde zu verhindern.

China arbeitet außerdem an einem Projekt, in dessen Rahmen sie einen Asteroiden im All einfangen und auf der Erde landen wollen. Das Objekt könnte neben wissenschaftlichen Erkenntnissen auch profitabel sein, wenn es wertvolle Metalle enthält, die auf der Erde abgebaut werden könnten.