China will Asteroiden einfangen und auf der Erde landen

Damit der Asteroid beim Eintritt in die Erdatmosphäre nicht verglüht und explodiert, sollen die Raumsonden auch ein riesiges Hitzeschild über den Himmelskörper installieren. Dieses müsste laut den Forschern in der Lage sein, die Geschwindigkeit von 45.000 km/h auf rund 500 km/h zu verringern. Ein derartiges Hitzeschild soll am Qian Xuesen Laboratory of Space Technology entwickelt werden.

Profite und Forschung

Der Asteroid soll anschließend erforscht werden. Außerdem könnte der Himmelskörper reich an seltenen Metallen sein, was neben den wissenschaftlichen Erkenntnissen auch Profite einbringen soll. Sollte das futuristische Projekt erfolgreich sein, könnte es - bis zu einem gewissen Grad - auch eine Lösung für die Gefahr sein, die Asteroiden für die Erde darstellen.