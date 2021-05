Chinesische Rakete fällt unkontrolliert auf die Erde

Am vergangenen Donnerstag hat China das Kernmodul für seine neue Raumstation in den Erdorbit gebracht. Die dafür verwendete Rakete fällt nun unkontrolliert zurück auf die Erde, wie Space News berichtet. In den kommenden Tagen könnte daie 30 Meter erste Stufe einer Langer Marsch 5B Rakete in allen Breitengraden zwischen Madrid und Wellington (Neuseeland) niedergehen und dabei in kleinere Teile zerbrechen.

20 - 40 Prozent bleiben übrig

Laut Schätzungen von Raumfahrtexperten sollte der Großteil der Masse des Objekts beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre verglühen. 20 bis 40 Prozent sollten jedoch übrig bleiben und auf die Erdoberfläche regnen.