Computer kann Rubik‘s Cube ohne menschliche Hilfe lösen

Für einen Computer ist es in der Regel relativ einfach, einen Rubik’s Cube schnell und korrekt zu lösen. Der Rechner ist dabei allerdings in der Regel auf Hilfe in Form eines Algorithmus angewiesen, der für Menschen relativ einfach zu programmieren ist. Schwieriger wird es, wenn der Computer auf keinen vom Menschen kreierten Code zur Lösung zurückgreifen kann.

Ein Forscherteam rund um Stephen McAleer an der Universität von Kalifornien haben nun dieses Problem gelöst, indem sie etwas entwickelt haben, das sie „autodidaktische Iteration“ nennen. Sie haben den Computer so programmiert, dass er sich ohne menschliche Assistenz selbst beibringen kann, wie man den Würfel löst. Das entsprechende Forschungspapier kann man sich hier herunterladen.

Diese Form der künstlichen Intelligenz soll laut dem Paper in weiterer Folge auch dazu genutzt werden können, Lösungswege für komplexere Probleme zu finden, wie etwa für die Proteinfaltung. Die Technik habe das Potenzial, Lösungen für eine breite Klasse von kombinatorischen Optimierungsproblemen zu bieten, wie die Wissenschaftler schreiben.