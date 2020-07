Designermöbel zum kostenlosen Download

Wie wirken sich diese vernetzten Prozesse auf ihre Arbeit aus?

Ich frage mich, was ich ausdrücken will. Das ist mir am wichtigsten. Ich will keine niedlichen Produkte machen. Manchmal will ich den Leuten auch in den Arsch treten. Wie etwa beim Hack Chair. Das ist ein sehr aggressiver Entwurf. Sie würden nicht wollen, dass Ihre Kinder um ihn herum spielen. Da es sich dabei aber um Open Design handelt, können Sie den Entwurf aber herunterladen und ihn verändern. Sie können die Ecken abrunden und damit machen, was Sie wollen. Der Entwurf ist immer nur der Beginn eines Prozesses.

Sie haben auch einen iPhone-Killer in Form eines Vorschlagshammers entworfen. Hat sich eigentlich Apple bei Ihnen gemeldet?

Ich hatte gehofft, dass sie mich klagen oder dass ich zumindest einen Brief von ihrem Anwalt bekomme. Das ist aber nicht passiert. Der iPhone-Killer ist eine Kritik auf unsere Kultur. Ich habe aber tatsächlich auch einige Stück davon verkauft, an eine Investmentgesellschaft in Seattle. Das ist in der Nähe von Redmond. Ich weiß aber nicht, ob Microsoft damit etwas zu tun hatte.