Deutsche Astronomin entdeckt ältesten Stern

Um im Astro-Jargon zu bleiben: Anna Frebel ist selber ein Shooting Star, eine besonders leuchtende Sternschnuppe, die Licht in die dunkle Vergangenheit des Universums bringt. Die geborene Berlinerin war 2005 noch nicht einmal mit ihrem Studium fertig, als sie den damals ältesten Stern entdeckte. He 1523-0901 befindet sich etwa 7000 Lichtjahre entfernten im Sternbild der Waage und ist mit 13,2 Milliarden Jahren ein Veteran des Alls. „Auf Konferenzen wird er oft einfach als Frebel-Stern bezeichnet“, erzählt die Astronomin mit ein bisschen Stolz. „Den wissenschaftlichen Namen merkt sich ja niemand.“ Über ihre Suche nach dem Frebel-Stern hat sie auch ein erfolgreiches Buch geschrieben. In „Auf der Suche nach den ältesten Sternen“ beschreibt sie, was man als quasi Archäo-Astronomin so treibt. Und das ohne Fachjargon.