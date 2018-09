Deutsche Firma entwickelt Champagner für Weltraumtouristen

Wenn die ersten Weltraumtouristen mit Anbietern wie Virgin Galactic oder Blue Origin Urlaub in All machen, dann werden sie auf diesen besonderen Moment anstoßen wollen. Das Problem dabei ist bloß, dass man in der Schwerelosigkeit den Champagner nicht aus der Flasche bekommt. Zwar wäre es möglich, den prickelnden Drink per Strohhalm zu nuckeln – aber das wäre dem Pathos des Augenblicks wohl nicht angemessen.

Der deutsche Sekthersteller Mumm hat nun gemeinsam mit dem Designer Octave de Gaulle – einem Großneffen von Charles den Gaulle – eine Flasche entwickelt, mit der dieses Problem gelöst werden soll. Der Champagner befindet sich dabei im oberen Teil der Flasche und kann per Tastendruck in ein separates Fach gespült werden, in dem sich der Champagner durch seine eigene Kohlensäure in Schaum verwandelt.