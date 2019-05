Die Photovoltaik ist das Stiefkind der Energiewende

Wie aus Sonnenkraft Methangas wird

Mit überschüssigem Strom aus Fotovoltaik- und Windkraft-Anlagen kann Wasser gespalten werden – in Wasserstoff und Sauerstoff. Der Wasserstoff wird in leere Erdgaslager unter der Erde verpresst. Dort nehmen Mikroben ihre Arbeit auf. Sie verwandeln in wenigen Wochen den Wasserstoff mit Kohlendioxid zu Wasser und Methan-Gas. Das so umweltfreundlich erzeugte Gas kann dann wieder auf der Erdoberfläche genutzt werden.

Die RAG Austria AG will mit diesem Forschungsprojekt, das bis 2021 abgeschlossen sein soll, einen nachhaltigen Kohlenstoff-Kreislauf schaffen. Das Ziel ist ein System zu kreieren, bei dem großvolumige und saisonale Speicher die jahreszeitlichen Schwankungen von Energieernte (Sommersonne) und Energiebedarf (Winter) ausgleichen können. Bis das System aber auch in der Praxis Energie liefern kann, werden Haushalte mit PV-Anlagen weiterhin auf herkömmliche Stromspeicher zugreifen müssen.

Neu ist ein in der Steiermark erprobtes System eines zentralen Gemeinschafts-Speichers: Unter dem Projektnamen „LEAFS“ wird im steirischen Heimschuh so ein Projekt, das vom Austrian Institute of Technology koordiniert und durch den Klima- und Energiefonds gefördert wird, in der Praxis getestet. In Heimschuh speisen bereits neun Haushalte mit ihren Fotovoltaikanlagen Strom in einen zentralen Speicher ein und holen ihn dann zurück, wenn sie ihn brauchen. So soll der Nutzungsgrad von Fotovoltaikanlagen von aktuell 30 auf über 70 Prozent steigen.