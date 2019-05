Diesmal alles nach Plan: SpaceX-Rakete zur ISS gestartet

Nach zwei verschobenen Starts ist eine Versorgungskapsel des privaten Weltraumunternehmens SpaceX auf dem Weg zur Internationalen Raumstation. Alles sei diesmal nach Plan verlaufen und die "Dragon"-Raumkapsel sei auf Kurs, teilten das Unternehmen und die US-Weltraumbehörde NASA am Samstag mit. Sie soll planmäßig am Montag an der ISS andocken.