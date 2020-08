Dramatisches Video: Raketenstart im letzten Moment abgebrochen

Der Start einer Delta IV Heavy ist beeindruckend. 2 Triebwerke erzeugen einen Schub von 6.280 Kilonewton, die die 733 Tonnen schwere Rakete abheben lassen.

Bei dem aktuellen Start am Wochenende blieb die Rakete aber am Boden – obwohl sie schon in Flammen gehüllt war. Der Startabbruch sorgte einen nervenaufreibenden Moment bei der Crew und den Weltraum-Fans, die live zugeschaut hatten. In diesem Video könnt ihr den Moment sehen: