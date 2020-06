Ein Dorf surft in die Glasfaser-Zukunft

"Fiber To The Curb"

In Siegenfeld kommt aktuell die „Fiber To The Curb“-Technik (FTTC) zum Einsatz. Das bedeutet, die Glasfaserleitung geht jeweils bis zum Kabelverzweiger am Straßenrand. Vom Verteiler bis zum Endkunden geht die Leitung über ein herkömmliches Kupferkabel. „Bei der Verlegung wurde darauf geachtet, dass kein Kunde weiter als 400 Meter von einem Verteiler entfernt ist“, so Ringhofer beim Gespräch im örtlichen Gasthaus. Statt mit zwei bis drei Mbit/s können die Siegenfelder nun mit bis zu 30 Mbit/s herunter- beziehungsweise mit bis zu vier Mbit/s hochladen.

WLAN für Gäste

„Besonders für die Einwohner, die den Internetanschluss beruflich nutzen, ist eine stabile Verbindung unbedingt vonnöten.“ Mittlerweile hat sich Alfred Skilitz, der den Gasthof betreibt, an den Tisch begeben und erzählt: „Der Unterschied ist gigantisch, zuvor war es kaum möglich, ein Foto hochzuladen.“ Das schnelle Internet hat auch Vorteile für den Betrieb erbracht: „Ich habe nun die Möglichkeit, in den Gästezimmern WLAN anzubieten, was in ähnlichen Betrieben bereits Standard ist.“ Auch der Arbeitsablauf des Gastwirts hat sich verändert: „Ich kann nun endlich meine eigene Homepage betreuen, und auch meine Bestellungen für die Gastwirtschaft wickle ich jetzt fast ausschließlich online ab.“

Privater und beruflicher Nutzen

Zum Gespräch gesellt sich schließlich ein weiterer Einwohner. Konrad Schwartz hat seinen einjährigen Sohn Alexander dabei. Schwartz ist Pilot bei einer Airline und profitiert sowohl privat als auch beruflich von den schnellen Internetverbindungen: „Dienstpläne und ähnliches werden bei uns in Echtzeit online abgewickelt. Ohne eine entsprechende Anbindung ans Internet wäre das einfach nicht möglich.”

Auch der örtliche Mobilfunkmast wurde an die Glasfaserleitung angeschlossen, was auch für die mobilen Internetzugänge Vorteile bringt. So ziehen auch die Anwohner von dem Ausbau Nutzen, die über gar keine Standleitung verfügen. “Eine derartige Infrastruktur ist unbedingt notwendig, für die Bewohner aber auch für die Wettbewerbsfähigkeit des Ortes”, so Ringhofer.

Auch der örtliche Kindergarten hat jetzt einen eigenen Breitbandanschluss. “Im Kindergarten bräuchte man eigentlich gar kein so schnelles Internet”, schmunzelt das Gemeindeoberhaupt abschließend.