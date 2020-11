Ein Spaziergang im virtuellen Bauteil

Gefährliche Hohlräume

Lunker können, wenn sie zu groß werden und an Stellen höchster Beanspruchung liegen, Teile vorzeitig zerstören. Solche Probleme sollten daher behoben werden, bevor sie in die Serienproduktion gehen. Da die Poren im Inneren entstehen, musste man zunächst weniger elegante Methoden anwenden, um diese Fehler zu finden: „Früher hat man das Bauteil zerstören, also aufschneiden müssen, und konnte dann einzelne Materialebenen analysieren. Das war aber nur eine Momentaufnahme, bei der bestimmte Stellen nur stichprobenartig betrachtet wurden“, erklärt Gerhard Schindelbacher, Geschäftsführer des ÖGI.

Deshalb setzt man schon seit längerem Computertomografie (CT) ein, um das Äußere und Innere von Leichtbauteilen genau zu scannen, ohne sie zerstören zu müssen. So bringt man mögliche Problemstellen zum Vorschein, die sonst möglicherweise erst bei der Benutzung der Teile offenbar werden. Dafür werden sie in kleinen Schritten um 360 Grad gedreht und mit Röntgenstrahlen durchleuchtet, ähnlich wie in der Medizin. So erhält man eine dreidimensionale Darstellung der im Inneren vorhanden Poren mit einer Größe ab ca. 0,05 mm.