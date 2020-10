Wie Virtual Reality Ärzten bei Tumoroperationen hilft

Die allererste Operation wurde mehrere Monate zuvor aufwendig vorbereitet und schließlich erfolgreich durchgeführt. Bei dem riskanten Eingriff wurde einem jungen Patienten ein fußballgroßer Knochentumor im Hüft- und Lendenwirbelbereich entfernt. Seitdem kommt die Methode an der Innsbrucker Uniklinik regelmäßig zum Einsatz: „Wir sehen uns immer wieder die Anatomien der Patienten an. Die Methode wird immer intensiver eingesetzt – auch für einfache Operationen“, so Nogler. Lediglich Standard-Eingriffe seien ausgenommen.

Simulation

Besonders aber kommt das Operations-Vorbereitungsystem bei Tumoren oder komplexeren Eingriffen an der Wirbelsäule zur Anwendung. In Zukunft soll es auch bei schweren Brüchen helfen. Nächster Schritt sei laut Nogler, die Innovation vollständig in das Röntgensystem der Uniklinik zu integrieren. „Die Idee ist dann, einen Platz zur Verfügung zu stellen, sodass jeder Arzt hineingehen kann und Patienten im VR-Raum anschauen kann“, sagt er.

In Zukunft sei es zudem vorstellbar, die gesamte Operation auch im Vorfeld genau durchzuspielen: „In der Software können wir noch nicht alle Schritte dokumentieren und simulieren“, sagt Nogler. Aktuell würden sie gedanklich durchgeführt. „Durch die Nutzung der neuen Technologie werden wir mit der Zeit lernen, was notwendig ist, um noch besser zu werden“, sagt der stellvertretende Klinikdirektor.

Per Navi zur Wirbelsäule

Auch in Vorarlberg kommt eine neue bildgebende Technologie an der Wirbelsäule zum Einsatz. Wirbelsäulenprobleme zählen weltweit zu den häufigsten Ursachen für Schmerzen und in Österreich zudem für enorm viele Krankenstände. Bringen konservative, also nicht operative, und minimalinvasive Therapien bei Bandscheibenvorfällen nichts mehr, kann die Wirbelsäule des Betroffenen grundsätzlich nur noch mittels Schrauben versteift und stabilisiert werden.

Um nun noch genauer zu lokalisieren, wo das Implantat angebracht werden muss, bedient sich die Abteilung für Neurochirurgie am LKH Feldkirch seit Kurzem einer neuartigen Methode. In einem „Hybrid-OP-Saal“ wird eine anatomische 3D-Darstellung des Patienten durch eine sogenannte Rotationsangiografie erstellt. Dabei kreist eine Durchleuchtungsröhre im C-Bogen um den Patienten am OP-Tisch und erzeugt CT-ähnliche Aufnahmen in 3D.

Zusätzlich wird eine Art Navigationssystem, bestehend aus Reflektoren, an den Patienten angebraucht und dessen Daten mit den CT-Bildern kombiniert. Die Reflektoren geben die anatomische Wirbelsäulenstruktur und die exakten Positionsdaten des betroffenen Wirbels des jeweiligen Patienten wieder. Bislang war mit den zweidimensionalen Bildern lediglich eine Inspektion von vorne und von der Seite möglich. Nun können Ärzte auch in die Tiefe blicken und Nerven und Knochen besser erkennen. Dadurch wird die punktgenaue Lokalisierung des Implantats, auch unter Berücksichtigung des optimalen Winkels, erleichtert.