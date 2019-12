Virtual Reality als neue Therapie für Schlaganfall-Patienten

In Österreich sind Schlaganfälle nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs die dritthäufigste Todesursache. Rund 80 Prozent der Betroffenen sind älter als 60 Jahre. Bleibende Behinderungen und Beeinträchtigungen, besonders im Hand- und Armbereich, sind dabei keine Seltenheit.

Klassische Therapiemethoden sind in der Regel zu kurz und daher oft unwirksam. „Jeder Patient erhält nach einem Schlaganfall eine Intensivbehandlung im Krankenhaus und danach noch einige Wochen Reha. Kaum zuhause angekommen, treten jedoch oft Probleme auf", sagt Andy Gstoll, Advisor bei rewellio. Gegründet wurde das Start-up von Physiotherapeut Georg Teufl, der seit rund zehn Jahren Schlaganfall-Patienten betreut und genau an diesen Problemen ansetzt. Als ehemaliger Softwareentwickler hat er eine App erstellt, mit der er neue und günstige Reha-Ansätze für Betroffene schafft. Das Besondere daran: Die Behandlung kann orts- und zeitungebunden erfolgen, die Therapiezeit verlängert werden. Mit rewellio soll Patienten ermöglicht werden, ihre Reha eigenständig und unabhängig weiterzuführen - „und zwar so oft und so intensiv, wie sie können und möchten", so der Experte gegenüber futurezone.

Behandlung mit virtueller Realität

Mit der neuartigen VR-Therapie in Form von spielerischen Übungen können unterschiedliche Beeinträchtigungen behandelt und trainiert werden, etwa Handlähmungen, Sprachprobleme oder kognitive Störungen. Die Betroffenen können die rewellio-App normal am Tablet nutzen, oder in Kombination mit einer VR-Brille. Gstoll empfiehlt dafür die gängige Oculus Quest. „Sie funktioniert unabhängig vom PC, ist kabellos, kann zu Hause und beim Therapeuten verwendet werden und ist zudem kostengünstig", sagt er. Setzen die Nutzer die VR-Brille auf, interagieren sie mit einem Avatar, also einem virtuellen Assistenten. „Dieser begleitet die Patienten, sagt ihnen, was sie machen müssen, leistet Hilfestellung und spricht Motivation und Lob aus."