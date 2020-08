Elon Musk zeigt neues Hirn-Computer-Interface

Elon Musk redet seit längerem davon, dass der Mensch Hilfe brauchen wird, wenn er mit KI mithalten möchte. Dazu hat er die Firma Neuralink gegründet. Neuralink arbeitet seit längerem an einem Hirn-Computer-Interface. Am Freitag soll es Neuigkeiten geben, wie Musk nun in einem Tweet ankündigt.