Elon Musks Neuralink soll heuer erstmals Menschen implantiert werden

Elon Musk will an seinen Plänen festhalten, das Hirn-Computer-Implantat Neuralink bis 2021 auf den Markt zu bringen. In einer Präsentation im Juli 2019 hatte Musk mitgeteilt, man habe das Implantat erfolgreich an einem Affen getestet. Dieser sei in der Lage gewesen, einen Computer mit seinem Gehirn zu steuern. Langfristig wolle man Menschen mit Maschinen verbinden und damit eine Symbiose zwischen ihnen und künstlicher Intelligenz herstellen.