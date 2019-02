Gedankenlesende Maschine: Große Versprechungen, größere Hürden

Einem Computer zu erklären, was man von ihm will, ist nicht immer einfach. Das liegt auch daran, dass die Schnittstellen, über die wir mit unseren Maschinen kommunizieren, relativ umständlich sind. Statt mit Tastatur und Maus vorgegebene Bedienabläufe umzusetzen, könnten wir Computern auch einfach sagen, was unser Anliegen ist. Das ist in beegrenztem Umfang bereits möglich. Noch bevor Sprache als Benutzerschnittstelle ausgereizt ist, gibt es aber schon ambitioniertere Pläne. Theoretisch können Maschinen nämlich auch unsere Hirnsignale auslesen und daraus ableiten, was wir wollen. Ein solches Brain-Computer-Interface (BCI), das unsere Gedanken lesen und verstehen kann, wäre die direkteste Verbindung zwischen Anwender und System. Reiche Technologiefirmen wie Facebook (siehe hier) und Elon Musks Neuralink (siehe hier) können dieser Science-Fiction-Vision einiges abgewinnen und versprechen, dass die nötige Technologie schon in wenigen Jahren verfügbar sein soll.

Wissenschaftler, die auf dem Gebiet arbeiten sind teilweise aber weitaus zurückhaltender in ihren Prognosen. An den Universitäten der Welt wird daran gearbeitet, Systeme zu entwickeln, die es Menschen mit Lähmungen oder anderen Leiden, die das Sprechen unterbinden, erlauben, zumindest rudimentär mit der Außenwelt zu kommunizieren. Daran arbeitet auch die preisgekrönte Schweizer Forscherin Stéphanie Martin, die derzeit an der Universität Genf tätig ist. Sie kann an den Gehirnsignalen von Versuchspersonen bereits erkennen, ob diese hungrig oder durstig sind oder einer Frage zustimmend oder ablehnend gegenüberstehen. Mit echtem Gedankenlesen hat das aber noch wenig zu tun. Im futurezone-Interview spricht die Wissenschaftlerin über große Versprechungen, künstliche Intelligenz als Lösungsweg und Finanzierungsprobleme.

futurezone: Sie haben vor zwei Jahren viel Beachtung und einen BCI-Award für ihre Arbeit zur Rekonstruktion der “inneren Stimme”, also Gedanken, die wir in unserem Kopf “hören”, aus Gehirnsignalen bekommen. Sind Sie noch auf dem Gebiet tätig?

Ich forsche seit meinem Doktorat in Berkeley an diesem Thema. Das ganze Projekt ist sehr schwierig. Derzeit bin ich an der Universität Genf und arbeite im Rahmen eines Post-Docs weiter auf demselben Gebiet. Das Projekt ist Teil eines europäischen Forschungsschwerpunkts, um neue Elektroden zu entwickeln und Sprache aus Hirnströmen zu rekonstruieren. Ich werde auch in Zukunft nicht aufgeben.