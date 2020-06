Erinnerungen können laut Tierversuchen vererbt werden

Die Nachkommen mieden den Kirschduft sogar, obwohl sie zuvor noch nie damit in Kontakt geraten waren. Bei den Nachfahren der Versuchsmäuse wurden auch Veränderungen in den Gehirnen festgestellt. Die Wissenschaftler vermuten, dass der Geruchsstoff selber in die Blutbahn gelangt und so die Spermienproduktion beeinflusst oder dass das Gehirn als Reaktion auf den Kirschenduft ein Signal an die Spermien zur Umstrukturierung der DNA sendet.

Laut den Wissenschaftlern gibt es keinen Zweifel daran, dass Einflüsse auf Ei- und Samenzellen sich auf die Entwicklung eines Tieres auswirken. Die Theorie, dass sich Umwelteinflüsse auf das Genom von Lebewesen auswirken und entsprechende Erfahrungen vererbbar sind, ist jedoch äußerst umstritten. Sollten die US-Forscher recht behalten, könnte das auch zu neuen Therapie-Ansätzen für Angst-Störungen führen.