Erstaunliches Sechseck an Saturns Nordpol ist 290 Kilometer hoch

Die überraschende Höhe des Hexagons haben Forscher bei einer neuen Analyse von Daten der Infrarotspektrometer der Cassini-Sonde aus dem Jahr 2014 entdeckt. Die Entstehung einer sechseckigen Struktur auch in der Stratosphäre führen die Wissenschaftler auf die Erwärmung durch wechselnde Jahreszeiten zurück. Eine Jahreszeit auf dem Saturn dauert 7,5 Erdenjahre.

Auch am Südpol wurde im Südhalbkugelsommer ein Stratosphärenwirbel entdeckt. Die Windmuster am Südpol des Saturn bilden aber keine hexagonalen Formen aus. Warum der Sturm am Nordpol eine sechseckige Struktur aufweist, ist noch nicht geklärt. Die vergleichbaren Jetstreams auf der Erde bilden keine regelmäßige Struktur aus.