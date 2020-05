Europäische Sonde Rosetta wird am Montag geweckt

Für eine Mission ins Ungewisse läutet am Montag um 11.00 Uhr (MEZ) der Wecker: Fast zehn Jahre nach dem Start wird die Raumsonde "Rosetta" aus dem Tiefschlaf geweckt. Sie wird sich in den nächsten Monaten einem Kometen nähern und im November erstmals ein Landegerät darauf absetzen. "Wir haben keine Ahnung, wie es dort aussieht", so der Projektleiter für den Lander, der Österreicher Stephan Ulamec.

Die europäische Sonde "Rosetta" wurde am 2. März 2004 gestartet. Ihr Ziel ist der Komet "Tschurjumow-Gerasimenko", dessen Kern sie über längere Zeit untersuchen soll. Erstmals in der Raumfahrtgeschichte wird sie im November auch die mit Experimenten vollgepackte Landeeinheit "Philae" darauf absetzen.

"Es ist schon bemerkenswert, dass nach zehn Jahren Entwicklung und zehn Jahren Reise dann binnen einer halben Stunde im Endeffekt auch das Glück entscheidet, ob es funktioniert oder etwas Blödes passiert", betonte der Projektleiter für "Philae" beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt ( DLR), Stephan Ulamec, im Gespräch mit der APA. Der in Graz ausgebildete Geophysiker ist seit 1994 beim DLR und hat den Lander von Anfang an mitkonzipiert.