Faszinierendes Bild von Jupiter-Mond Europa veröffentlicht

Ein von NASA-Wissenschaftlern zusammengesetztes und bearbeitetes Bild zeigt den Jupiter-Mond Europa in völlig neuer Qualität. Die Darstellung, die auf mehreren in den 90er-Jahren entstandenen Bildern basiert, zeigt den sonnenbeleuchteten halben Mond in guter Auflösung und kräftigen Farben. Weiße und blaue Stellen zeigen das Eis, während rotbraune Streifen Gesteinsformationen darstellen.