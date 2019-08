FH Campus Wien forscht im Operationssaal der Zukunft

Im Projekt OP Innovation Center (OPIC) wird an der FH Campus Wien gerade ein Operationssaal errichtet, der es in Zukunft erlauben wird, sowohl die Technik als auch die Abläufe bei Operationen zu analysieren und zu optimieren. “Wir haben das sehr übergreifend angelegt und nutzen unsere Erfahrungen im Bereich der Technik, der Pflegewissenschaft und der Radiologietechnologie, also Themen, an denen an der FH geforscht wird und die in der Lehre der Studiengänge verankert sind. Der OP mit angeschlossenem Vorbereitungsraum und Intensivstation wird eine Spielwiese für Innovationen”, sagt Andreas Posch von der FH Campus Wien im Gespräch mit der futurezone.