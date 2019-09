Flugzeug soll in vier Stunden von London nach Sydney fliegen

Mehrere Jahre nach dem Ende des Überschallflugzeugs Concorde wollen diverse Firmen und Organisationen einen neuen Anlauf starten. Während die NASA zusammen mit dem Rüstungskonzern Lockheed Martin an einem Überschallflugzeug ohne Cockpit-Fenster arbeitet, überraschte nun die britische Raumfahrtagentur (UK Space Agency) mit einem Vorstoß. Bereits für 2030 ist ein Flugzeug geplant, dass die Strecke London-Sydney statt in 20 Stunden in nur viereinhalb bewältigen soll.