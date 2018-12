Forscher erfassen alles Licht, das je produziert wurde

Die Photonen dieser Gammastrahlung kollidieren ab und zu mit mit dem Hintergrundleuchten, was einen messbaren Fingerabdruck hinterlässt. Diesen haben die Forscher genutzt, um abzuschätzen, durch wie viel Licht die Gammastrahlen auf ihrer Reise geflogen sind. "Gammastrahlen-Photonen werden mit hoher Wahrscheinlichkeit absorbiert, wenn sie durch das Hintergrundleuchten fliegen. Durch die Messung der fehlenden Photonen können wir die Dichte des Lichtnebels bestimmen und sagen, wie viel Licht es bisher über alle Wellenlängen hinweg gegeben hat", sagt ein beteiligter Forscher.

Durch die Verwendung von 739 verschiedenen Blazaren in unterschiedlicher Entfernung konnten die Forscher die Lichtverteilung zu verschiedenen Zeiten in der Geschichte des Universums bestimmen. Daraus lässt sich auch ableiten, dass die Sternenentstehungsrate im sichtbaren Universum vor etwa elf Milliarden Jahren ihren Höhepunkt erreicht hat. Heute entstehen in der Milchstraße etwa sieben neue Sterne pro Jahr.