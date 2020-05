Forscher kühlen Schwerverletzte bis zum Herzstillstand

Wer heute in der US-Stadt Pittsburgh einen schweren Unfall hat und auf dem Weg ins Krankenhaus stirbt, hat trotzdem eine Chance, die Klinik lebend wieder zu verlassen. “Bei Patienten, die so viel Blut verloren haben, dass ihr Herz aufgehört hat zu schlagen, pumpen wir eine große Menge eiskalte Salzlösung in den Blutkreislauf, um den Körper so schnell wie möglich auf zehn bis 15 Grad Celsius zu kühlen. Das senkt den Sauerstoffbedarf von Organen und Zellen, sodass sie eine Zeit lang ohne Blutzirkulation auskommen können, während wir die Wunden behandeln”, erklärt Samuel Tisherman, einer der Doktoren, die diese neue Behandlungsmethode erproben, gegenüber der futurezone.

Nachdem die Wunden behandelt worden sind, wird Blut erwärmt und langsam wieder in den Körper geleitet. Das Herz der Patienten beginnt bei Erreichen von 30 bis 32 Grad oft selbständig wieder zu schlagen. Schweine wurden im Labor auf diese Weise schon bis zu drei Stunden lang ohne Herzschlag behandelt und danach wieder geweckt, ohne dass physiologische oder psychische Schäden festzustellen waren. Die Tiere erinnerten sich danach an vor der Behandlung erlernte Dinge. Menschen werden derzeit nur in Extremfällen, in denen es keine anderen Optionen gibt, versuchsweise mit der Kältetherapie behandelt. Wie viele Behandlungen es bislang genau gegeben hat, wollen die Mediziner nicht sagen, bevor die Studie abgeschlossen ist.