Forscher wollen "heißen Maulwurf" zu Saturnmond schicken

Zunächst einmal braucht es einen Bohrer, der gar keiner ist. Es wird kein Material herausgefräst, sondern der Maulwurf verflüssigt das Eis und kommt so voran. Was aber, wenn im Eis Gestein eingeschlossen wäre, von Meteoriten, oder wenn er auf Hohlräume träfe und sich verkanten würde? Solche Hindernisse muss er erkennen können.

Hier kam der Elementarteilchen-Spezialist Christopher Wiebusch von der RWTH Aachen ins Spiel. „Da Gletschereis sehr milchig ist, war die Idee, es mit akustischen Sensoren zu versuchen.“ Genau damit kennt er sich aus, denn für seine Neutrino-Forschung hatte er bereits mit Schallsignalen im Eis gearbeitet, aus deren Laufzeiten Positionen errechnet werden. So entstand das Navigationssystem, mit dem mitten im Eis sowohl der Maulwurf als auch Hindernisse geortet werden.

Das hat in der Antarktis funktioniert. Aber davon, den Maulwurf nun in Richtung Enceladus - einer der Saturnmonde - loszuschicken, ist man noch weit entfernt. Da ist zunächst die Frage, ob das Eis dort dem auf der Erde ähnlich genug ist, damit die akustische Ortung klappt. Daten der Nasa-Mission Cassini-Huygens (die Sonde brauchte übrigens sieben Jahre bis zum Saturn) helfen bei der Antwort, dazu Laborversuche. Und der Plan, ein lernendes System zu entwickeln: „Wir wollen akustische Einheiten bauen, die über eine eigene Intelligenz verfügen und sich gegenseitig ständig abgleichen“, sagt Wiebusch.