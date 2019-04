Forschungsrat: Österreich zählt nicht zu den Innovationsführern

2011 hat die damalige Bundesregierung die Strategie für Forschung, Technologie und Innovation mit der Absicht verabschiedet, Österreich bis 2020 zum Innovationsführer zu machen. Dieses Ziel werde man verfehlen, wie der Rat für Forschung und Technologieentwicklung unter Vorsitz von Hannes Androsch am Montag erklärte. Der Rat berät die Bundesregierung in Forschungs- und Technologiefragen und gab seine Bewertung der wissenschaftlichen und technologischen Leistungsfähigkeit Österreichs ab.

In den meisten internationalen Rankings zu Leistungen bei Innovation, Wissenschaft und Technologie nimmt Österreich laut dem Forschungsrat immer noch lediglich einen Platz im vorderen Mittelfeld ein. Zwar gibt es in einigen Bereichen positive Entwicklungen, jene reichen aber nicht aus, um Österreich jeweils in die Spitzengruppe zu führen. Im European Innovation Scoreboard liegt Österreich etwa an zehnter Stelle.

Das liege nicht in erster Linie an zu wenig finanziellen Mittel. Mit einer Forschungsquote von 3,19 Prozent liegt Österreich immerhin an zweiter Stelle in der Europäischen Union, nur Schweden gibt mehr Geld für Forschung aus.

Innovationsdynamik

„Die Innovationsdynamik ist zurückgegangen“, konstatiert Androsch als einen der Gründe. Zwar sei die 2011 festgelegte Strategie zur Forschung und Technologieentwicklung gut gewesen, sie wurde aber nicht konsequent genug umgesetzt. Dass Österreich nicht zu den Innovation Leaders zählt, liegt auch nicht an seiner Größe, wie Androsch festhält. So liegen Länder wie Schweden, Dänemark oder Finnland im Spitzenfeld.