Gigantischer Sonnenfleck entdeckt

Dunkle Flecken auf der Oberfläche der Sonne zählen zu den frühesten Entdeckungen der modernen Astronomie. Seit dem 17. Jahrhundert werden die Flecken, die ein Zeichen der Sonnenaktivität sind, regelmäßig beobachtet. So konnte die Wissenschaft über die Jahrhunderte sogar Zyklen von geringerer und stärkerer Aktivität nachweisen, die sich in genau definierten Jahresabständen wiederholen.

Verblüffende Prognose

Vorherzusagen, wann allerdings ein einzelner Cluster auftaucht, bleibt ein äußerst schwieriges Unterfangen. Forschern des National Solar Observatory (NSO) in Colorado ist aber genau das jetzt gelungen. Sie berechneten bereits am 18. November, dass in etwa einer Woche ein riesiger Cluster an Sonnenflecken auf der Oberfläche zu sehen sein wird. Tatsächlich tauchte der große dunkle Fleck am 24. November auf, wie diverse Aufnahmen der Sonne beweisen.