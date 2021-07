Google Assistant denkt wie ein sechsjähriges Kind

Google-KI kommt bald in die Schule

Wie stellen sich denn aber nun Siri, Cortana und Co. darin an, Aufgaben und neue Situationen zu meistern? Gar nicht mal so schlecht, wie aus einer Studie der Forscher Feng Liu, Yong Shi und Ying Liu von 2016 hervorgeht. In der auf Menschen basierenden IQ-Skala erreicht die künstliche Intelligenz von Google, kommerziell im Google Assistant eingesetzt, einen beachtlichen Wert von 47,28 – das liegt knapp unter dem IQ eines unter identischen Bedingungen getesteten sechsjährigen Kindes.

Das erscheint zwar wenig, ist aber ein enormer Fortschritt. Denn 2014 bewerteten dieselben Forscher die Google-KI noch mit einem IQ von 26,5. In zwei Jahren hat sich also einiges getan, wenngleich auch der 2016 gemessene Wert bei einem erwachsenen Menschen auf geistige Beeinträchtigung schließen lassen würde.

Der Konkurrenz ist Google übrigens dennoch weitvoraus: Der IQ von Siri liegt gemäß der Studie nur bei 23,9 Punkten, rund die Hälfte des Assistant-IQs. Dazwischen siedelt sich mit einem IQ von 31,98 Microsofts Bing (respektive Cortana) an. Noch sind diese künstlichen Intelligenzen, Google eingeschlossen, also recht unselbstständig. Das dürfte Mahner wie Elon Musk beruhigen, aber nicht verstummen lassen, denn die Entwicklung schreitet offensichtlich zügig voran.