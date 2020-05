Google entwickelt smarte Kontaktlinse für Diabetiker

Die Linse messe die Glucose-Werte in der Tränen-Flüssigkeit jede Sekunde. Der Prototyp sei in mehreren klinischen Forschungsstudien erprobt worden. Die Kontaktlinse solle die Daten an eine begleitende Smartphone-App funken. Chip und Sensor seien so winzig wie Glitzer-Partikel und die Antenne dünner als das menschliche Haar. Er werde auch erwogen, für Warnsignale Mikro-LEDs direkt in die Linse zu integrieren, hieß es.

„Wir hoffen, das führt eines Tages zu einem neuen Weg für Menschen mit Diabetes, mit ihrer Krankheit umzugehen“, so Google in dem Blogeintrag. Derzeit befinde man sich in Verhandlungen mit der US Food and Drug Administration ( FDA), die ein derartiges Produkt erst genehmigen müsste.

Google sucht außerdem nach Partnerunternehmen, mit denen man die Kontaktlinsen auf den Markt bringen könnte. „Diese Partner werden unsere Technologie nutzen und Apps entwickeln, die die erhobenen Daten etwa sofort an Patient und Arzt übermitteln“.