Gruseliges NASA-Video zeigt alle bekannten erdnahen Asteroiden

Die NASA hat ein Video veröffentlicht, das die jeweils bekannten erdnahen Asteroiden in Zehnjahresschritten zwischen 1999 und 2018 zeigt, berichtet space.com. So zeigt sich, wie stark die Zahl der bekannten Objekte gewachsen ist. Als erdnahe Asteroiden gelten in diesem Zusammenhang jene Gesteinsrocken, die sich der Erdumlaufbahn um die Sonne auf mindestens 50 Millionen Kilometer annähern. 1999 waren nur wenige solche Asteroiden bekannt.