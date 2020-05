Günstiger Roboterarm gewinnt James Dyson Award

Der größte Vorteil des Titan Arm ist dessen Preis. Während herkömmliche Exo-Skelette mehr als 100.000 US-Dollar kosten, fiel bei der Herstellung des Titan Arm-Prototypes lediglich 2.000 US-Dollar an. Das Team hofft, das fertige Produkt für weniger als 10.000 US-Dollar anbieten zu können. Zudem überträgt der Arm die Bewegungsdaten an den Arzt weiter, der daraus eine Ferndiagnose erstellen kann. So sollen kostspielige Fahrten in das Krankenhaus vermieden werden.