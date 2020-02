Hacker könnten Satelliten kapern und zu Waffen machen

SpaceX will in den nächsten Jahren zehntausende Mini-Satelliten in den niedrigen Erdorbit bringen. Das Ziel der privaten Weltraumfirma ist die Erde flächendeckend mit Internet zu versorgen. Auch das Raumfahrtunternehmen von Amazon-Gründer Jeff Bezos und andere Unternehmen verfolgen ähnliche Pläne. In naher Zukunft werden demnach mehrere zehntausend solcher Kommunikationssatelliten um den Globus fliegen.

Was bei diesen Plänen zu wenig berücksichtigt werde, sei die IT-Sicherheit, warnt nun der auf Cyberkonflikte spezialisierte Politikwissenschaftler William Akoto. In einem Beitrag für Scientific American zeichnet Akoto ein düsteres Szenario für den Fall, dass diese Kommunikationssatelliten gehackt werden.