Handy-Mikroskop unter Finalisten bei Open Access-Preis

Mit einem mobilen Mikroskop, das an ein Smartphone gekoppelt werden kann, haben es österreichische Wissenschafter unter die sechs Finalisten eines Wettbewerbs der Open Access-Fachzeitschrift „ Public Library of Science“ ( PLOS) geschafft. Mit den mit je 30.000 Dollar (22.000 Euro) dotierten „Accelerating Science Awards“ sollen Pionier-Entwicklungen ausgezeichnet werden, die auf frei zugänglichen Forschungsresultaten beruhen. Die an kalifornischen Universitäten beschäftigten heimischen Forscher sehen im „CellScope“ ein vielfach einsetzbares Werkzeug zur Wissensvermittlung oder Diagnostik von Krankheiten.

Eva Schmid von der University of California in Berkeley, Oliver Höller von der University of California in San Francisco und der High-School-Lehrer Saber Khan arbeiten seit mehreren Jahren an der Entwicklung. Ursprünglich als Unterstützungstool zur medizinischen Diagnostik vor allem für die Dritte Welt gedacht, komme das System auch bei Schülern und Museumsbesuchern gut an. Auch in Forschungsprojekten, bei denen breite Bevölkerungsschichten mitarbeiten können, sei ein Einsatz denkbar, da die Bilder mit Hilfe des Smartphones auch leicht mit Geo-Tags versehen werden können.