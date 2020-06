Handys können drahtlos in der Hosentasche geladen werden

Die Reichweiten wären theoretisch zu erhöhen, dazu wäre allerdings weitaus höhere Sendeleistungen notwendig. “Wir konzentrieren uns derzeit eher darauf, die Sendestationen für mobile Geräte billiger anbieten zu können”, sagt Leabman. Der Pferdefuß der neuen Akkulademethode ist ihre geringe Effizienz. Nur 20 Prozent des Stroms aus der Steckdose kommen mit der drahtlosen Übertragung beim Gerät an. Für einzelne Smartphones und im geringeren Maß auch Tablets spielen diese Limitationen, zumindest was den Preis angeht, keine große Rolle. Das tägliche Laden via Kabel kostet bei einem modernen Smartphone rund einen Euro pro Jahr, für ein Tablet liegen die Ausgaben meist unter fünf Euro. Wird dieser Wert aber auf ein ganzes Land oder gar den globalen Bedarf hochgerechnet, ist die Verschwendung kaum zu rechtfertigen. 80 Prozent der Energie verpuffen ungenutzt und dieser Wert lässt sich laut Aussagen von Energous nur in eingeschränktem Maß verbessern, weil die Einschränkungen physikalischer Natur gibt. Das Aufladen dauert zudem etwa doppelt so lang wie mit dem Kabel. Andere Technologien zum drahtlosen Laden von Akkus leiden an ähnlichen Problemen.

Derzeit funktionieren die Prototypen, die Energous produziert hat, ausschließlich über spezielle Handyhüllen, die eine integrierte Empfangseinheit enthalten. Energous will die Lizenzen für die Technologie an verschiedene Hersteller verkaufen. Erste Partner sollen in der ersten Jahreshälfte 2015 Zugang zur Technologie bekommen. Die ersten Handyhüllen sollen schon Ende des kommenden Jahres in den Handel kommen. Gleichzeitig arbeitet Energous an Empfangs-Chips, die direkt in die Geräte eingebaut werden können. Diese werden in Zusammenarbeit mit den Geräteherstellern entwickelt. Die ersten Elektronikgeräte mit der neuen Ladetechnik an Bord sollen zwischen Ende 2015 und Anfang 2016 auf den Markt kommen.