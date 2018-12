Heimisches Start-up will denkende Maschine gebaut haben

Was sind eure theoretischen Ansätze?

Wir haben Karl Poppers Definition des Denkens und die Kategorientheorie als Grundsteine hergenommen. In der Hirnforschung kamen 2014 bis 2016 unabhängig von uns ähnliche Ideen auf. Die Struktur unseres Systems ist eine dezentrale Vernetzung vieler Netze. Das erlaubt einen hohen Parallelisierungsgrad. Die Information wird dabei ähnlich wie im Gehirn verarbeitet. Ein Subnetz bekommt zum Beispiel ein Bild, klassifiziert es nach Möglichkeit und gibt die Information dann zur weiteren Verarbeitung weiter. Wer ein aktuelles Buch über die Informationsverarbeitung in unserem Gehirn liest, weiß, wie unsere KI arbeitet.

Das Gehirn stellt Forscher immer noch vor Rätsel. Wie kann es da ein Vorbild sein?

Wir wissen nicht einmal ein Prozent von dem, was es über das Gehirn zu lernen gibt. Einige Dinge sind aber klar: Wenn wir denken, macht unser Gehirn Simulationen der Zukunft, die sich dann mit bereits Gelerntem verbinden. Dazu kommt ein Zufallselement, das immer vorhanden ist. So entstehen neue Ideen. Es gibt eine Art universelle Sprache, die dem Denken zugrunde liegt, diesen Part übernimmt in unserem Modell die Kategorientheorie. In den Neuronen und Astrozyten in einem Gehirn bauen sich zudem ständig kleinen Potenziale auf, die zu spontanen Zündungen führen.

Wollt ihr auch Hirnforschung machen mit eurem System?

Unsere Eckpfeiler sind Kunden, Forschung und Hirnforschung. Hirnforscher verstehen unser System meist intuitiv und können es einsetzen, um Neues über die Funktion des Denkapparats herauszufinden. Wir haben zwölf Branchen identifiziert, in denen es große Potenziale für unsere KI gibt.

Wo liegen die Grenzen?

Die Limitationen liegen derzeit vor allem in der Hardware.

Könnte eure AGI zum Beispiel die von Physikern erträumte vereinheitlichte Theorie von Allem finden?

Das wird wohl noch an der Hardware scheitern, oder an der Frage, was das System alles gelernt haben muss, um dazu in der Lage zu sein. Schon der Sprung von Kopernikus' Modell zur Keple-Ellipse ist sehr komplex. Das System soll aber mathematische Beweisführungen lernen, an denen die klassischen, algorithmisch basierten mathematischen Beweisführungen scheitern. Wir könnten die AGI nach einer Theorie von Allem suchen lassen. Aber dafür müssten wir der KI die Grundlagen erklären. Der Aufwand dafür wächst mit der Größe der Aufgabe. Wir haben bisher noch keine offenen Forschungsfragen mit unserer KI bearbeitet.

Wie lange dauert das Training?

Um neue Ideen entwickeln zu können, braucht das System etwa 500 Trainingsstunden auf dem jeweiligen Gebiet. Davon sind 30 Prozent überwacht - dafür sind mehrere Menschen notwendig. Die restlichen 70 Prozent der Trainingszeit kommt das System ohne menschlichen Beistand aus.

Wer entscheidet, was probiert wird?

Wir sind die Entwickler. Die Anwendungen machen wir nur mit unseren Partnern. Wir sind immer auf der Suche nach schwierigen Problemen.

Werdet ihr irgendwann von Google oder Facebook geschluckt?

Unser Ziel ist irgendwann ein Börsengang. Das größte Risiko im Bereich KI sehe ich darin, dass große Unternehmen ein Monopol auf die Technologie entwickeln könnten. Ich bin für eine Diversifikation der Entwickler und Anbieter. Wenn wir verkaufen würden, wären wir mitverantwortlich für eine negative Entwicklung. Auch Anwendungen können riskant sein: Wir entwickeln nicht alles quelloffen, damit nicht jemand unser System nutzen kann, um einen sehr ausgeklügelten Virus zu entwickeln. Ich bin oft selbst überrascht, was unser System alles kann.

Habt ihr Kontakt mit Forschern?

Wir tauschen uns mit Forschern aus, aber eher international. In Österreich ist das Interesse bisher gering, weil die heimischen Forscher uns nicht glauben, dass wir einen Durchbruch erzielt haben. Leider können wir wegen der Patentsituation nicht aktiv auftreten.