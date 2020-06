Hirnforschung: Bewusstsein zum Download

Bis es so weit ist, räumt Michio Kaku ein, wird es noch eine Weile dauern. Dazu müsste man eben das menschliche Gehirn bis ins letzte Detail kartiert haben. Derzeit hält man bei etwa zehn Prozent. Auch die Computerkapazität, um Modelle von Hirnvorgängen zu simulieren, lässt zu wünschen übrig. Derzeit schafft man gerade die Vorgänge in einem Maushirn eine Minute lang zu simulieren. Und das mit dem derzeit besten militärischen Hochleistungscomputer. Wenn man aber schon jetzt ein menschliches Gehirn in all seiner Komplexität simulieren wollte? Dann bräuchte man fürs erste einen Computer, der so groß ist wie ein ganzer Häuserblock. „Und das würde die Energie eines Kernkraftwerks verschlingen“, gibt der Physiker zu bedenken. Das sei es doch ganz erstaunlich, dass das menschliche Gehirn mit geringen 20 Watt auskommt. „Und diese Energie beziehen wir aus einem Hamburger! Das ist doch erstaunlich“.

Das menschliche Gehirn könnte gegen Ende des Jahrhunderts kartiert sein, glaubt Michio Kaku. Die Abspeicherung des Bewusstseins als Brain 2.0 sowie die Reise ins All wird wohl erst im 22.Jahrhundert realisierbar sein. Schade, denn Michio Kaku wüsste schon, was er sich im Weltraum gerne näher anschauen würde: „Das schwarze Loch im Zentrum der Galaxie interessiert mich sehr. Das ist an sich gefährlich. Aber wenn man als Bewusstsein auf einem Lichtstrahl an einem schwarzen Loch vorbeihuscht, wird man nicht in alle Einzelteile zerfetzt. Denn Licht kann an einem schwarzen Loch vorbeireisen - und das heil überstehen.“