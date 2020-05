Historiker arbeiten am „Facebook des Mittelalters“

Unter die Lupe nehmen die Historiker dabei nicht nur die politischen Fraktionen des Byzantinischen Reiches im 14. Jahrhundert, sondern auch die gegnerischen Parteien im Kampf um den deutschen Thron um 1200 oder die Gruppierungen und Allianzen im Kampf von Maximilian I. um Burgund. „Erst wenn wir systematisch alle Beziehungen und Querverbindungen erfassen, werden Muster sichtbar“, erklärte Preiser-Kapeller. Die Untersuchung verschiedener Kulturräume soll auch den Vergleich möglich machen.

Ziel ist aber auch die Arbeit an der Software. „In den vergangenen Jahren wurden Massen an Daten digitalisiert, noch fehlen aber die Instrumente, um Zusammenhänge zu erkennen“, meinte der Historiker. Deshalb soll die Netzwerk-Software von MEDCON möglichst so benutzerfreundlich gestaltet werden, dass in Zukunft jeder Wissenschafter damit arbeiten kann.