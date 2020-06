Hochauflösend, zeitversetzt und "connected"

Trotz Internet steigt der TV-Konsum in Österreich wieder an. Obwohl 67 Prozent der Österreicher mehrmals pro Woche im Web sind, sitzt im Durchschnitt jeder Österreicher 160 Minuten pro Tag vor dem TV-Gerät. „Das Internet ist zwar eine Herausforderung für die TV-Veranstalter, aber TV und Internet lassen sich optimal kombinieren“, sagt der Geschäftsführer der ORF-Tochter ORS ( Österreichische Rundfunksender GmbH), Michael Wagenhofer. Er präsentierte die neue Strategie für die kommenden fünf Jahre. Die ORS will künftig auf die Verschmelzung von Web und TV setzen und ihr eigenes Angebot den Trends anpassen.

Der vernetzte TV wird Standard

Auf der einen Seite sind hochauflösendes TV bereits Standard, Flat-TV-Diagonalen immer größer, auf der anderen Seite wollen die Konsumenten eine größere Programmauswahl, mehr Services und Möglichkeiten wie etwa zeitversetztes Fernsehen. Solche Video-on-demand-Services sollen bald für jeden TV-Konsumenten – egal ob Satellit- oder DVB-T-Kunde – zur Selbstverständlichkeit werden. „30 Prozent der heute verkauften Flat-TVs haben schon eine Internet-Anbindung“, sagt Technik-Geschäftsführer Norbert Grill. Für jene Geräte, die keinen direkten Zugang haben, wird es eigene Settop-Boxen ins Web geben.