Hubble feiert 31. Geburtstag mit Bild von bald totem Riesenstern

Der Stern AG Carinae verbrennt seine Gasvorräte innerhalb kürzester Zeit, strahlt dabei aber so hell wie eine Million Sonnen

Am 24. April 1990 wurde das Weltraumteleskop Hubble in den Weltraum gebracht. Zum 31. Geburtstag veröffentlicht das Hubble-Team ein weiteres von tausenden faszinierenden Bildern aus den Tiefen des Weltraums. Das Jubiläumsfoto zeigt einen Giganten am Rande der Zerstörung. Der Stern AG Carinae zählt zur seltenen Sternenklasse der "Leuchtkräftigen Blauen Veränderlichen", oder zu Englisch kurz LBV. Dabei handelt es sich um sehr kurzlebige, aber besonders leuchtstarke Sterne.