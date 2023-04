Atemberaubende Bilder zeigen seltene hybride Sonnenfinsternis

In Australien, über dem indischen Ozean sowie dem Pazifik war am Donnerstag ein seltenes Himmelsspektakel zu beobachten.

Im Westen Australiens war am Donnerstagmittag (Ortszeit) ein seltenes Spektakel zu sehen: Rund 58 Sekunden konnten Tausende Menschen eine totale Sonnenfinsternis beobachten. "Es war überwältigend", hielt NASA-Astronom Henry Throop gegenüber dem australischen Nachrichtensender ABC fest. "Es dauerte nur eine Minute, aber es fühlte sich wie eine lange Zeit an."

Die Sonnenfinsternis gilt als astronomisches Großereignis. Denn es handelts sich dabei um eine Mischung aus einer totalen und einer ringförmigen Sonnenfinsternis. Der Mond bedeckt dabei nur für einen kurzen Zeitraum die Sonne zur Gänze. Am Beginn und am Ende der Verdunkelung ist ein deutlicher Ring zu sehen. Dies wird auch als hybride Sonnenfinsternis bezeichnet.

Nicht nur im Westen Australiens war das Spektakel gut zu beobachten. Auch in den Metropolen des Landes, darunter Sydney und Melbourne , bekamen Neugierige am Nachmittag eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen.

Seltenes Himmelsspektakel

Eine hybride Sonnenfinsternis tritt nur dann auf, wenn eine bestimmte Distanz zwischen Erde und Mond besteht. An einigen Orten der Erde wirkt der Erdtrabant aufgrund der Krümmung der Erde etwas kleiner, was zu einer ringförmigen Finsternis führt. An Orten, an denen der Mond der Erde näher ist und deshalb größer erscheint, ist hingegen eine totale Finsternis zu sehen.

Ein solches Phänomen entspricht nur 3 Prozent aller Sonnenfinsternisse. Bis es zum nächsten Mal auftritt, muss sich die Menschheit gedulden. Die nächste hybride Sonnenfinsternis ereignet sich im November 2031.