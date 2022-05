“Schwarzer Mond” sorgte für partielle Sonnenfinsternis

In diesem Jahr ist noch eine weitere partielle Sonnenfinsternis sowie eine Mondfinsternis zu erwarten.

Beim aktuellen Ereignis war nur ein Teil der Sonne vom Mond bedeckt. Begonnen hat die partielle Sonnenfinsternis am 30. April um 8.45 Uhr (MESZ), zu sehen in Südamerika, im Südosten des pazifischen Ozeans und nahe der Antarktis-Küste. Sie dauerte nicht ganz 4 Stunden.

Der zweite Neumond in diesem Monat – bekannt als „Schwarzer Mond“ – sorgte am 30. April auf der südlichen Erdhalbkugel für eine partielle Sonnenfinsternis. Generell tritt eine Sonnenfinsternis dann auf, wenn sich der Mond zwischen Erde und Sonne befindet.

Das maximale Ausmaß war am Sonntagabend am südlichsten Punkt von Südamerika zu sehen: Zu diesem Zeitpunkt war die Sonne zu 64 Prozent vom Mond bedeckt.

All jene, welche das Ereignis nicht live mitverfolgen konnten, hatten die Möglichkeit, es auf dem YouTube-Channel von Timeanddate online zu beobachten.

Weitere partielle Mondfinsternis dieses Jahr

Die nächste partielle Sonnenfinsternis wird am 25. Oktober auftreten und in Europa, im Nordosten von Afrika und im Westen von Asien zu beobachten sein. Auf eine totale Mondfinsternis dürfen sich Weltraum-Enthustiast*innen am 15. Mai freuen.