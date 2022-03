Foto zeigt Sonnenfinsternis auf dem Jupiter

Der größte Planet in unserem Sonnensystem hat 79 bekannte Monde. Dass sich einer davon zwischen Jupiter und Sonne schiebt und eine Art Sonnenfinsternis verursacht, ist also gar nicht so selten und fast schon ein alltägliches Ereignis.

Ein neues Foto, das Citizen Scientist Kevin M. Gill veröffentlicht hat, zeigt den Schatten, den der größte Jupiter-Mond Ganymed auf die Oberfläche des Gasriesen wirft. Aufgenommen wurde das Bild ursprünglich von der Juno-Sonde, als sie am 25. Februar 2022 nahe am Jupiter vorbeigeflogen ist.