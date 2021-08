Video zeigt dreifache Sonnenfinsternis auf dem Jupiter

Dass die drei großen Monde des Jupiters gleichzeitig an dem Planeten vorbeiziehen, kommt nur alle paar Jahre vor.

Am Jupiter ereignete sich vor kurzem ein Spektakel der besonderen Art. Drei der riesigen Monde des Planeten - Europa, Ganymed und Callisto - passierten Jupiter gleichzeitig und warfen ihre Schatten auf den Himmelskörper.

Christopher Go, ein Amateurastronom auf den Philippinen nahm am 15. August zu Mitternacht Bilder des Spektakels auf. Der Planetenwissenschaftler Kunio Sayanagi, fügte sie in einem Video zusammen.