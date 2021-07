NASA-Video zeigt Nahaufnahme von Jupiter und seinem größten Mond

Seit einigen Jahren umkreist die Juno-Sonde der NASA den größten Planeten unseres Sonnensystems und seine Monde. Vor wenigen Tagen ist das Raumschiff dem größten Mond in unserem Sonnensystem - Ganymed - besonders nahegekommen. Die US-Weltraumbehörde hat nun Aufnahmen davon veröffentlicht.

So nahe, wie Juno dem Eismond gekommen, ist war seit 2 Jahrzehnten kein anderes Raumschiff mehr, schreibt die NASA in einer Aussendung. Der spektakuläre Vorbeiflug hat bereits am 7. Juni stattgefunden.