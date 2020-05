Neues Foto zeigt Jupiter so scharf wie noch nie

Die Auflösung, die das Gemini-Infrarotteleskop bei dieser Aufnahme erreichte, ist gigantisch: "In New York aufgestellt, könnte das Teleskop zwei Autoscheinwerfer in Miami voneinander unterscheiden", meint Beobachtungsleiter Andrew Stephens. Tatsächlich steht das Teleskop in Hawaii. Grund zum Jubeln bietet ein neues Foto des Jupiter, das so scharf ist, dass es der Sicht aus dem All auf den Gasplaneten Konkurrenz macht.