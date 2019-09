So sieht eine Sonnenfinsternis am Jupiter aus

Der Gasriese Jupiter hat 79 bekannte Monde. Einer davon ist Io, der in etwa so groß ist wie unser Mond. Dieser ist dem Planeten am nächsten und erscheint vier Mal so groß wie die Sonne - würde man auf der Oberfläche des Jupiters stehen.

Vergangene Woche hat die NASA Rohmaterial ihrer Aufnahmen von einer Io-Sonnenfinsternis veröffentlicht. Nun hat sich ein NASA-Mitarbeiter daran gemacht, das Rohmaterial entsprechend aufzubereiten. Ein beeindruckendes Ergebnis hat er auf Flickr veröffentlicht.