So sieht eine Sonnenfinsternis aus dem All aus

Am Montagnachmittag kam es über Südamerika zu einer totalen Sonnenfinsternis. Zu sehen war sie in Argentinien und auch in Chile. In der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires war die Sonne immerhin noch zu 75 Prozent verdeckt. Es war bereits die zweite totale Sonnenfinsternis innerhalb von eineinhalb Jahren in diesem Teil der Erde.

Beeindruckend war das Himmelsspektakel aber nicht nur von unserem Heimatplaneten aus. Auch vom All konnte man die Sonnenfinsternis mitverfolgen - wie Bilder des Wettersatelliten GOES-16 der amerikanischen Wetterbehörde National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) zeigen.

Die Aufnahmen zeigen den Schatten des Mondes noch weiter über den Südpazifik, bevor er über dem Südatlantik wieder verschwand.