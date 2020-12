NASA-Astronautin erntete ersten Rettich im All

Richtige Pflege

Die NASA wählte für das Experiment Plant Habitat-02 (PH-02) Rettich aus, da dieser nur 27 Tage braucht, um zu wachsen und bereits gut erforscht ist. Die Pflanzen sind nährstoffreich und mit Kohl verwand. Dieser wurde bereits in früheren Experimenten auf der ISS erfolgreich angebaut.

So soll erforscht werden, wie die Pflanzen im Weltraum gepflegt und gedüngt werden müssen, damit hochwertige Rettiche wachsen. Bei vorherigen Experimenten kam für die Aufzucht Tonerde zum Einsatz, die bereits mit Dünger angereichert war. Nun wurden exakt definierte Mengen an Mineralien zugeführt. Nun will man vergleichen, wie gut die zugeführten Nährstoffe jeweils von den Pflanzen angenommen wurden.