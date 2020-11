Video: SpaceX-Rakete bringt ESA-Satellit erfolgreich ins All

Der Satellit "Sentinel 6 Michael Freilich", der die Ozeane der Erde beobachten und kartieren soll, ist erfolgreich ins All gestartet. Er hob am Samstagmorgen (Ortszeit) an Bord einer SpaceX-Trägerrakete Falcon 9 von der Vandenberg Air Force Base in Kalifornien ab. Die US-Raumfahrtbehörde NASA sowie SpaceX übertrugen den Start live auf ihren Webseiten.